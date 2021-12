Nandez, la posizione del Cagliari: “L’Inter c’è. Ma occhio a Conte che…”

Nahitan Nandez è uno dei profili accostati con maggiore insistenza all'Inter: gli aggiornamenti dal fronte Cagliari

Nahitan Nandez è uno dei profili accostati con maggiore insistenza all'Inter. L'uruguayano è stato ad un passo dal vestire nerazzurro già in estate ma, alla fine, non si è trovato un accordo con il Cagliari. Ora, però, le carte in tavola potrebbero cambiare, tanto che in Sardegna c'è già aria di rivoluzione, per tentare di cambiare un trend che vede i rossoblù invischiati nella lotta salvezza.

Godin e Caceres sono in procinto di lasciare Cagliari ma anche Nandez potrebbe salutare durante il mercato di gennaio. "Per due uruguaiani che di fatto sono stati tagliati dal club del presidente Tommaso Giulini, ce n'è uno che invece i sardi non vogliono regalare: Nahitan Nandez, che da diversi mesi spinge per essere ceduto nel prossimo mercato e su cui c'è il forte interesse dell'Inter, ma anche del Tottenham di Antonio Conte", spiega infatti calciomercato.com. Nel contratto del giocatore c'è una clausola di 36 mln di euro ma le pretese dei sardi potrebbero anche essere inferiori. Nei giorni scorsi si è parlato anche di possibili contropartite che l'Inter ha in mente di offrire per regalare Nandez a Inzaghi.