Napoli-Inter, ballottaggio aperto in attacco: Dzeko certezza. Inzaghi sceglie Dimarco

Il tecnico dell'Inter valuterà domani nella rifinitura chi sta meglio tra Lautaro e Sanchez e affiancherà dal 1' il bosniaco

Dopo il derby perso e la vittoria in Coppa Italia con la Roma, l'Inter tornerà in campo domani in casa del Napoli di Spalletti. L'ex tecnico interista sembra intenzionato a schierare dal 1' Koulibaly, fresco campione d'Africa col Senegal. Lobotka ha vinto il duello con Anguissa per un posto in mezzo al campo.