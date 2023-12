Inzaghi si affida ai soliti noti per la delicata trasferta di Napoli di questa sera. L'olandese dopo lo stop in Champions torna dal 1'

Dopo l'ampio turnover visto in Portogallo contro il Benfica, l'Inter torna coi titolari per cercare di riprendersi il primo posto in quel di Napoli. Oltre a Pavard, mancherà Bastoni, che non è nemmeno partita per la trasferta di questa sera. Inzaghi si affida ai soliti uomini per tornare alla vittoria dopo il pareggio contro al Juventus e la rimonta di Lisbona.