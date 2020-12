Inter-Napoli, le ultimissime: Eriksen di nuovo out, c’è Gaglia. Hakimi? La decisione di Conte

E’ una di quelle partite da vincere. Sia perché a San Siro arriva una diretta concorrente per lo scudetto, sia perché, con tre punti in tasca, si può mettere pressione su chi è davanti, e dare un grande segnale a tutto il campionato dopo la vittoria di Cagliari. Questa sera, al Meazza, l’Inter di Antonio Conte è chiamata una grande prestazione contro gli uomini di Gattuso.

Come riportato da Sky Sport, fra i nerazzurri tornerà titolare Roberto Gagliardini a centrocampo nel 3-5-2 in cui il reparto sarà completato da Barella e Brozovic. Sugli esterni, invece, Young a sinistra, e Hakimi a destra, sempre che il marocchino dia risposte soddisfacenti sulle sue condizioni fisiche dopo la botta di Cagliari. Torna in panchina, invece, Christian Eriksen. In attacco, la solita LuLa, anche a causa dell’indisponibilità di Sanchez.

La grossa novità per il Napoli è invece rappresentata da Diego Demme, che dovrebbe giocare titolare davanti alla difesa. Ad accomodarsi in panchina sarebbe Fabian Ruiz, in un periodo di appannamento. Out anche Bakayoko. Sarà un 4-3-3 con Insigne, Mertens e Lozano in attacco. Ecco la probabile formazione del Napoli:

(Fonte: Sky Sport)