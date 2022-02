Inter, tocca a Lautaro: Inzaghi ha scelto il tandem d’attacco. Corsa a tre dietro

L'attaccante argentino rimasto a riposo in Coppa Italia ritroverà una maglia da titolare nella. grande sfida di sabato in casa del Napoli

Sono due i dubbi del tecnico dell'Inter per la sfida in casa del Napoli: "come rimpiazzare Bastoni e chi tenere in panchina dei tre attaccanti a disposizione. Dietro giocheranno Skriniar e De Vrij, assente all'andata, quando fece molto bene Ranocchia. Dubbi che si porterà oltre la rifinitura di domani, che precederà la partenza per Napoli. Una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo il risveglio muscolare e l'esercitazione sulle palle inattive di sabato mattina. Il sostituto naturale di Bastoni è Dimarco, ma come contro la Roma (dopo l'infortunio dell'ex Atalanta) resta viva l'opzione D'Ambrosio, con Skriniar a sinistra. I due sono anche intercambiabili, tenendo conto che di fronte avranno avversari rapidi nel breve come Insigne e l'ex Politano. Il tutto senza dimenticare l'opzione Darmian, che si è già mosso a sinistra in questa stagione e che lascerà la fascia destra a Dumfries. Dimarco - più propositivo - e D'Ambrosio sembrano però in vantaggio", sottolinea Gazzetta.it.