Mercato, nessuno ha speso come l’Inter con Suning: 352 mln, Juve a 223. Più del doppio di…

Nessuno come l’Inter di Suning per quanto riguarda il calciomercato. Negli ultimi 5 anni, la società nerazzurra è la squadra che, in Italia, ha speso più di tutte. E anche nettamente. Lo si evince dall’analisi dell’autorevole Swiss Ramble.

L’Inter, dal 2016/2017, ha speso sul mercato 352 milioni di euro (al netto delle cessioni), una cifra che la pone davanti al Milan, fermo a 291 milioni, e davanti alla Juve, terza con 223 milioni. Sorpresa al quarto posto, con il Parma che ha speso 111 milioni di euro, più dei 106 milioni spesi dal Napoli.

Ma non è tutto: l’Inter, negli ultimi 5 anni, ha speso 685 milioni complessivi sul mercato. Più del doppio rispetto ai 296 milioni dei cinque anni precedenti.

Una cifra seconda solo a quella spesa dalla Juve con 954 milioni di euro.