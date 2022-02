Niente paura Inter, si vede la luna perfino da qui

Punto prezioso al Maradona grazie alla prova di carattere nella ripresa: l'Inter ha dimostrato di meritare la vetta

Le note di Luciano Ligabue cullano l'ambiente Inter dopo i 90 minuti thriller di Napoli. Storditi dall'inizio con handicap, i nerazzurri sono rimasti in partita assorbendo i colpi nel primo tempo e rilanciandosi con altro piglio nella ripresa. Sono queste le premesse che devono spingere a vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante qualche errore di troppo in fase di palleggio e l'evanescenza pressoché totale di alcuni elementi chiave. Inzaghi non ha voluto snaturare la sua squadra, mettendo in conto difficoltà che puntualmente si sono presentate, anche perché l'Inter dal punto di vista atletico non sta attraversando il suo miglior momento.