Inter, i nomi per la difesa: tutto dipende da Skriniar, già scartato un profilo

"Se la situazione del reparto rimanesse questa, i nerazzurri si limiterebbero a movimenti minimi. Cercherebbero nelle prossime settimane soltanto l'erede di Andrea Ranocchia, una riserva da far crescere alle spalle dei tre. Magari con un parametro zero o con un affare a basso costo. Jason Denayer, centralone belga svincolato lo scorso 30 giugno dall'Olympique Lione, è stato sondato senza particolare convinzione. Piuttosto, occhio a Francesco Acerbi: per la situazione traballante in cui si trova alla Lazio, per il costo e per la stima del tecnico nerazzurro, potrebbe tornare all'occorrenza sul taccuino dell'a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio nel ruolo di quarto centrale puro".

"Ma i due dirigenti non possono non esplorare il mercato nella ricerca di soluzioni più durature, soprattutto nel caso di sorprese dalla Ville Lumière. Per questo, a prescindere dal contesto, il nome di Merih Demiral va osservato con cura. Del resto, nello stesso momento l'Inter ha in piedi con l'Atalanta un'altra trattativa su cifre non dissimili: quella per Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni, gli stessi appena spesi dai Percassi per riscattare il turco. In ogni caso, su Demiral l'Inter si era mossa con decisione già a giugno: aveva chiesto informazioni quando il difensore era rimpallato tra Juventus e Dea e non era così chiaro quale fosse il suo destino. Di certo, per ragioni tattiche, Gasperini non direbbe di no a un addio di Merih, specie se contestualmente potesse ricevere l'attaccante sperato.