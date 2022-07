GdS – Altre big su Bremer? 5 nomi Inter: “Gvardiol, Badiashile e 2 top da 50 mln”

Che Gleison Bremer sia l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter non è affatto un mistero. Ma i nerazzurri hanno piani alternativi

Che Gleison Bremer sia l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter non è affatto un mistero. Come noto, però, i nerazzurri, che da tempo hanno un accordo con il calciatore, devono ancora trovare l'intesa con il Torino, che continua a chiedere circa 40 milioni di euro, a fronte di un budget stanziato di 25-30 milioni da parte dell'Inter stessa. Che comunque, vista la situazione, non può certo escludere l'inserimento di altre squadre, Juventus in primis. Ecco perché Marotta e Ausilio hanno stilato una lista di giocatori prendibili alla stessa cifra. Eccoli, secondo la Gazzetta dello Sport: