Da Skriniar a Dzeko, 9 giocatori Inter in scadenza: chi rinnova e chi (forse) no, caso per caso

Chi rinnova e chi (forse) no in casa Inter. Sono 9 i giocatori nerazzurri in scadenza al prossimo 30 giugno 2023, vuol dire una fetta importante della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo, ci sono calciatori nell'ultimo anno di contratto in ogni reparto. E la società è costantemente al lavoro, con una priorità su tutte: Milan Skriniar. Ecco tutte le situazioni, caso per caso. Abbiamo escluso dall'elenco Francesco Acerbi, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate. È una trattativa che viaggia infatti su binari diversi.