TS – Oaktree non vuole l’Inter. Prestito, mercato e rumors sulla cessione: cosa c’è da sapere

Anche Tuttosport oggi parla della situazione societaria di casa Inter. Oaktree Capital non ha intenzione di fare come Elliott con il Milan

Anche Tuttosport oggi riprende l’articolo di ieri del Sole 24 Ore sulla situazione societaria di casa Inter. Oaktree Capital in particolare non ha intenzione di fare come Elliott con il Milan. “Come conseguenza di questo approccio, secondo informazioni raccolte da fonti vicine alla proprietà nerazzurra, non viene esclusa una rinegoziazione degli attuali termini dell’accordo di finanziamento che scade a maggio 2024. Inoltre, dei 275 milioni messi a disposizione di Suining 15 mesi fa, al momento sono stati immessi nelle casse dell’Inter 70 milioni. Il resto non è ancora stato intaccato”, si legge sul quotidiano.