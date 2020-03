Gds – Nuovo calendario, Inter la più penalizzata: è oggettivo. In Serie A una ride tanto

Il coronavirus non stravolgerà solo le abitudini degli italiani. Il nuovo virus ha mandato all’aria anche il calendario della Serie A. E così, si andrà avanti a porte chiuse. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i cambiamenti nel calendario, con Juve-Inter che dovrebbe giocarsi domenica sera (leggi qui).

“Senza entrare nel merito delle polemiche e di chi ha torto o ha ragione, il quadro obiettivo dice che l’Inter è la più penalizzata di tutte. Ha due partite da recuperare, non una come la Juve. Sfidare la banda Sarri a porte chiuse le dà un piccolo vantaggio. Ma col senno di poi, per i nerazzurri sarebbe stato meglio giocarla prima, questa benedetta madre di tutte le partite. Perché a oggi non si trova la data per recuperare la gara con la Samp. I rinvii della semifinale di coppa Italia rendono ancora più caotico il percorso. In un eventuale rush finale pieno di impegni, Conte e i suoi potrebbero pagare dazio. Ma anche la Juve, d’altronde, ha lo stesso problema. Non è certo avvantaggiata: già non è brillante ora, con tutte le partite che deve giocare rischia di presentarsi stanca nelle gare che contano, soprattutto in Champions. E la super sfida con l’Inter non avrebbe proprio voluto giocarla a porte chiuse”.

La Lazio gode

“Là davanti, sorride la Lazio. Senza l’assillo delle coppe, il calendario che s’infittisce per le rivali scudetto è senza dubbio un atout in più per Inzaghi. Magari avrebbe preferito trovare l’Atalanta con la testa un po’ occupata dal ritorno del Valencia che dopo, a giochi fatti, per gli ottavi di Champions. Ma contro Gasperini la Lazio ci arriva riposata, visto che il turno di domenica l’ha già giocato (e vinto). E’ il fatto di godersi lo scontro diretto tra le rivali e magari scoprire alla fine di essere ancora in testa al campionato, sarebbe un vantaggio psicologico enorme”.