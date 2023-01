Onana capolavoro di Marotta: “E’ cambiato tutto in una notte. Quando è arrivato ad Appiano…”

"André ha avuto il coraggio di mettersi in gioco perché quando è sbarcato a Milano, sapeva che Handanovic era il titolare e il capitano della squadra. Ha "spinto" al massimo in allenamento e alla prima occasione nella quale è stato chiamato in causa, contro il Bayern Monaco il 7 settembre, ha sfoderato grandi interventi. Sufficienti per garantirgli un'altra chance, quella avuta a San Siro con il Barcellona. Il suo destino è girato in quella magica notte. Il turn over che Inzaghi aveva programmato è stato incenerito il 4 ottobre, anche perché tre giorni prima Handa era stato tutto meno che sicuro nella sconfitta contro la Roma. Adesso l'indiscusso numero uno è il camerunese che dà sicurezza con le sue uscite e guida il reparto con personalità".