Onana, gran voglia di Inter: “Tornato a lavorare con intensità, vuole vincere”

André Onana ha una grande voglia di Inter. Per mettersi alle spalle un Mondiale che non è andato come sperava

Marco Astori

"André Onana ha una grande voglia di Inter. Per mettersi alle spalle un Mondiale che non è andato come sperava". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sul portiere nerazzurro, tornato più carico che mai ad Appiano Gentile e voglioso di ottenere tanti successi con la sua nuova maglia. Scrive la Rosea: "Adesso il portiere ex Ajax in testa ha un solo pensiero: mettersi alle spalle Qatar 2022 e vincere con la maglia nerazzurra. La Supercoppa italiana del 18 gennaio e magari anche lo scudetto con una grande rimonta ai danni del Napoli che sarà l’avversario del big match del 4 gennaio.

Onana riprenderà dal… derby con il nigeriano Osimhen, che al Mondiale non è neppure andato perché non si è qualificato. Dire chi dei due ha i maggiori rammarichi, però, è complicato. Il presente e il futuro per lui sono l’Inter. Con il suo club vuole un riscatto e alla nazionale eventualmente penserà da marzo in poi. Se sarà convocato per le due gare contro la Namibia di qualificazione alla Coppa d’Africa. Cosa al momento non certo scontata. L’eredità di Handanovic, che lui di fatto ha spodestato, non gli pesa perché lui sta giocato con la stessa spensieratezza sempre mostrata in tutta la sua carriera: non ha paura a uscire sui palloni alti, guida la difesa con personalità e tra i pali si rende protagonista di interventi importanti.

Insomma, sta facendo quello per cui l’Inter lo ha preso a parametro zero anticipando la concorrenza. Detto che ormai le gerarchie sono state ribaltate, Onana sa di dover lavorare sempre al massimo per tenersi il posto perché alle spalle ha un portiere di grande esperienza e valore che è pronto ad approfittare di qualsiasi sua indecisione. E’ consapevole che dovrà farsi trovare pronto. Sempre. E per questo ha ripreso a lavorare con grande intensità e voglia. Vuole tenersi l’Inter e vincere. A riprendersi il Camerun eventualmente penserà dopo, ma sa già che non dipenderà solo da lui", si legge.