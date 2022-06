Onana e Handanovic partiranno alla pari. All’Inter c’è una convinzione

Un colpo chiuso con un certo anticipo e che assicura il domani della porta nerazzurra. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità di André Onana , ennesimo colpo a zero di un certo spessore messo a segno dalla dirigenza nerazzurra. La domanda che molti tifosi si pongono è: chi sarà titolare tra il camerunese e Samir Handanovic ? "La prospettiva al momento dell'accordo era quella di diventare il nuovo portiere titolare dell'Inter, ma il rinnovo di Handanovic non è un grosso problema. Entrambi partiranno sostanzialmente alla pari al raduno di Appiano Gentile e poi l'allenatore valuterà di volta in volta chi schierare, forse alternandoli o forse suddividendoli per competizione", spiega la Gazzetta dello Sport.

"Dallo sloveno André può imparare tantissimo sia a livello tecnico che caratteriale e allo stesso tempo percepirà meno fretta nel processo di conoscenza dei difensori. Certo, sarebbe meglio per lui - come per ogni portiere - avere più continuità, ma il posto da titolare all'Inter è un lusso e va meritato e onorato al meglio. E la società? È convinta giustamente di aver trovato la soluzione adatta. Se alcuni video di errori di Onana arrivati dal Camerun e dall'Olanda hanno preoccupato qualche tifoso, il club resta convinto della scelta. André ha ottimo istinto ed eccellenti mezzi fisici, deve soltanto sgrezzarsi tecnicamente e nelle scelte di gioco. Trattenere Handanovic, però, rassicura tutti per il 2022-2023. Alternarli comporta una percentuale di rischio, ma evita la possibilità che, in caso di forfeit del titolare, il panchinaro debba scongelarsi nel giro di qualche ora e sobbarcarsi le responsabilità" della porta".