Inter, Sommer spazza via i dubbi. Onana? Alla fine l’affare lo ha fatto Marotta

Per sostituirlo, Marotta e Ausilio hanno acquistato Yann Sommer dal Bayern Monaco per 6 milioni e sono piovute le critiche: è vecchio perché ha 34 anni, è basso perché è alto un metro e 83, misura oggi inadeguata per un portiere. Il calcio però è strano e quel che sembrava un declassamento alla luce della prima giornata della nuova Champions è diventato un miglioramento. Onana, in Bayern Monaco-Manchester United 4-3, ha commesso l’ennesimo errore di questo primo scorcio di stagione. Sommer, a San Sebastian contro la Real Sociedad, ha tenuto in partita l’Inter con almeno due interventi decisivi e di notevole fattura, e alla fine è arrivato l’1-1 di Lautaro. Ecco perché oggi si può dire che l’Inter ci abbia guadagnato nel passaggio da Onana a Sommer.

"Onana ha già incassato 14 gol, di cui 10 in campionato e 4 in Europa, più di due reti in media a gara. Non è tutta colpa sua, questo United fin qui ha deluso, però Onana è ritornato il portiere altalenante che si era visto all’Ajax. Nella stagione all’Inter aveva raggiunto un’affidabilità che ha subito perduto una volta lasciato Milano".

"Sommer, all’opposto di Onana, può esibire cifre lusinghiere. In questo primo scorcio di stagione ha subito soltanto due gol in 5 partite, 4 di Serie A e una di Champions. In campionato l’ha battuto Leao, nel derby vinto dall’Inter per 5-1. In Europa l’ha superato Mendez, grazie allo svarione di Bastoni in uscita. Su nessuna delle due reti si possono imputare grosse colpe a Sommer. Su quella in Spagna zero responsabilità, su quella contro il Milan si può forse cercare il pelo nell’uovo perché il pallone gli è passato sotto il guantone sinistro, ma pioveva, la palla era pesante e il tiro potente. L’impatto di Sommer sull’Inter è stato importante. Parliamo di un portiere con 291 presenze in Bundesliga, 92 nelle coppe europee, 84 nella nazionale svizzera", chiude il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.