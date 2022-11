Inter, Onana: “Tifosi? Amore mai visto. Barella? Appena l’ho visto ho detto a Lukaku…”

Avete visto come crossa Dimarco? Come lancia Çalhanoğlu? La prima volta che ho visto Barella, ho detto a Lukaku: "Ma questo è un mostro!". Il popolo interista è incredibile, quando col Plzen Rom ha iniziato a scaldarsi, mi tremava la terra sotto i piedi: mai visto un amore così. Ora inizia voler bene anche a me. Milano è magnifica, manca solo il mare e poi è il posto ideale per vivere. Sono africano, nero, ma vivo tra i bianchi, rispetto le regole e provo a farmi valere".