Inter, via all’operazione Juventus: Inzaghi fra nuova preparazione e rientri top

I nerazzurri sfrutteranno la sosta per le Nazionali per preparare al meglio la sfida di campionato contro i bianconeri

Fabio Alampi

La sosta per le Nazionali è arrivata nel momento giusto per l'Inter: i soli 7 punti raccolti nelle ultime 7 giornate e la conseguente perdita di terreno nei confronti delle dirette concorrenti per lo scudetto fotografano fedelmente il momento difficile dei nerazzurri, che potranno ora sfruttare questi giorni per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Juventus. Un appuntamento cruciale, da non fallire: lo sa bene Simone Inzaghi, che per l'occasione spera di ritrovare gli infortunati de Vrij e Brozovic, oltre a Lautaro, risultato positivo al Covid. A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha in mente qualche modifica sulla marcia di avvicinamento al match contro i bianconeri.

Lautaro, un pensiero in meno

"Nonostante l'isolamento in questa prima settimana, per Inzaghi averlo alla Pinetina nei giorni successivi sarebbe un bel vantaggio in vista della sfida dello Stadium contro la Juventus di domenica 3 aprile. I ritorni avventurosi di Lautaro dai raduni dell'Albiceleste sono stati a volte motivo di discussione. Stavolta Inzaghi non dovrà pensare al fuso orario da smaltire, anzi potrebbe presto lavorare sulla testa e sul fisico del numero 10. Dopo il lungo digiuno, il Toro aveva avuto quattro lampi improvvisi: un tris alla Salernitana più un gioiello ad Anfield. Nelle due successive partite, però, è affondato assieme alla squadra: contro Toro e Fiorentina, Martinez è tornato l'attaccante altalenante visto troppo spesso in stagione".

De Vrij e Brozovic verso il recupero

"Nell'attesa che l'argentino si negativizzi prima possibile, Simone deve comunque rianimare una truppa tramortita dagli ultimi eventi. Solitamente, nei periodi di sosta per le nazionali, Inzaghi concedeva subito tre giorni di riposo e poi ne aggiungeva due nel fine settimana, mentre stavolta ha invertito l'ordine degli addendi: in fondo, è necessario rivedersi prima e riordinare le idee. Così già oggi, con 11 assenti ma con De Vrij e Brozo in via di recupero, inizia ufficialmente l'operazione Juventus che presuppone una precisa preparazione fisica: la speranza è che dell'operazione faccia parte pure Lautaro prima possibile".