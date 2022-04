UFFICIALE – Serie A, c’è l’orario di Bologna-Inter: ecco dove vederla

Dopo il no al ricorso dell'Inter, che mirava al 3-0 a tavolino, la Lega di Serie A ha annunciato l'orario in cui andrà in scena Bologna-Inter

Marco Macca

Dopo il no al ricorso dell'Inter, che mirava a ottenere il 3-0 a tavolino, la Lega di Serie A ha annunciato l'orario in cui andrà in scena Bologna-Inter, in programma il prossimo 27 aprile allo stadio Dall'Ara come recupero della 1a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Come comunicato dalla Lega, la gara si disputerà alle ore 20.15 e sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. Ecco il calendario completo, che prevede anche gli altri recuperi:

(Fonte: Lega Serie A)