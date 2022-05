L’oro di Inzaghi: dai 5 acquisti 65 mln in più. Questo il capolavoro del tecnico

Uno dei meriti del tecnico è quello di essere riuscito a raddoppiare abbondantemente il valore dei giocatori acquistati in estate

Fin qui è stata una stagione positiva per Simone Inzaghi . Il tecnico, al suo primo anno sulla panchina dell'Inter, ha dato un bel gioco alla squadra. Al netto di alcuni errori, Inzaghi ha saputo sfruttare l'eredità lasciata da Antonio Conte e adesso lotta per lo scudetto a tre giornate dalla fine del campionato. Inoltre ha già messo in bacheca un trofeo, la Supercoppa, e può portarne a casa un altro, la Coppa Italia. Come sottolinea Tuttosport , l'altro merito dell'allenatore è quello di essere riuscito a raddoppiare abbondantemente il valore dei giocatori acquistati in estate, costati 50 milioni, ne valgono 65 in più, ovvero 115.

"Il discorso calza perfettamente per Denzel Dumfries, strappato per 15 milioni al Psv che oggi ne vale almeno 20 in più. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato l’exploit di Federico Dimarco. Il valore a bilancio di Dimarco il 1° luglio era a zero, mentre oggi, qualora il Torino lo volesse prendere nel caso in cui Bremer dovesse finire in nerazzurro, Urbano Cairo sarebbe costretto ad accettare una valutazione pari a 20 milioni, il peso attuale del cartellino del ragazzo che, non va dimenticato, ha appena 24 anni. Il capolavoro Inzaghi lo ha fatto però con Hakan Calhanoglu. Il turco strappato a parametro zero al Milan, oggi vale 35 milioni. Unica nota dolente tra gli acquisti estivi Correa, zavorrato però da tanti, troppi, guai fisici nella prima stagione in nerazzurro. Avrà comunque modo di rifarsi perché Inzaghi e lo staff, come provano le scelte fatte nelle ultime gare, credono ciecamente in lui".