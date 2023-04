Owusu ha fiammate da big, l’Inter se lo tiene stretto: due ipotesi l’anno prossimo

Il focus sull'attaccante esterno della Primavera nerazzurra in gol contro la Juventus e in generale in evidenza agli ordini di Chivu

La Juventus è soltanto l'ultima tra le grandi a cui Enoch Owusu ha fatto male. "Gioca, scatta e segna, magari non con grande continuità ma scegliendo il momento giusto per colpire. E l'Inter se lo tiene stretto", scrive la Gazzetta dello Sport che risalta le caratteristiche dell'attaccante della Primavera di Chivu. E' una delle armi in più dei nerazzurri, ancor di più considerando le difficoltà di una stagione di transizione per un nuovo ciclo che sta iniziando ad Interello dopo lo scudetto vinto l'anno scorso.

La rosea racconta bene che tipo di ragazzo è Owusu: "Leader a suo modo, timido a prima vista ma dentro lo spogliatoio solare, tranquillo, scherzoso. Sono ragazzi, in fondo. Viene descritto come una persona alla mano. In campo è invece una furia: parte principalmente da ala destra nel tridente, spesso completato da Esposito e Iliev ma che può contare su altri interpreti di valore come Curatolo e Sarr".

L'Inter ha già un chiaro progetto per lui: "Ha fiammate da grande. L'Inter lo sa e a gennaio gli ha rinnovato il contratto fino al 2025, anche per evitare un altro caso-Gnonto, giocatore che in parte ricorda. Enoch l'anno prossimo sarà ancora in età da Primavera, il che fa pensare a un'annata da leader assoluto magari con uno sguardo alla prima squadra. Sempre che qualcuno non bussi per il prestito".