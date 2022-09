Primo confronto dirigenti-calciatori: hanno parlato Handanovic e Barella. Uno il punto caldo

Tra i giocatori, per esempio, c’è chi ha accennato alla condizione atletica, come se non sentisse girare le gambe a dovere. Ma i dati esposti dallo staff tecnico hanno sottolineato come l’Inter, nelle ultime due partite, abbia corso di più sia del Milan sia del Bayern. Traduzione: l’Inter corre male, non poco. E la cosa chiama in causa da un lato l’organizzazione di gioco, dall’altra alcune consegne tattiche non rispettate dai giocatori stessi.