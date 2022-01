Inter, non solo un trofeo: è passaggio di consegne. I numeri non mentono, le parole nemmeno

Ieri l'Inter si è aggiudicata il primo trofeo stagionale battendo la Juve ai supplementari e dominando la gara dal punto di vista del gioco

L'Inter si è aggiudicata il primo trofeo stagionale, la Supercoppa , battendo la Juve all'ultimo respiro del secondo tempo supplementare. Ma c'è molto di più in questa vittoria ottenuta nel finale. La partita di ieri è stata l'ulteriore conferma del processo che sta portando avanti l'Inter, un processo che ha definitivamente cambiato le gerarchie in Italia. Se fino a poco tempo fa la Juve era la squadra da battere, ora i nerazzurri hanno posto fine al ciclo dei rivali e iniziato un ciclo, speriamo il più lungo possibile.

A certificare la supremazia dell'Inter non c'è solo il trofeo, arrivato lo scudetto dello scorso anno, ma anche i numeri. 22 tiri a 8 in favore dell'Inter (5 a 2 in porta), 17 occasioni da gol per i nerazzurri contro le 6 della Juve e una netta supremazia nel gioco sancita dal numero dei passaggi e dal possesso palla. E se spesso si sente parlare di un dato inutile per quanto riguarda il possesso, non si può ignorare un dato importante: quello riguardante il possesso nella metà campo avversaria, dove l'Inter ha nettamente prevalso.