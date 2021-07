Pastorello: “Stiamo parlando del ritorno di Keita all’Inter. Lukaku? Zero problemi”

Federico Pastorello, uscendo dalla sede dell'Inter, ha confermato la trattativa in essere per il ritorno di Keita Balde in nerazzurro.

Daniele Mari

"L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ci sono problemi. Qui per Lazaro? No. Sono venuto per parlare di Keita, della sua situazione. L'Inter è interessata al ritorno ? Si sta valutando. Dipenderà dalle partenze che ci saranno. Ottimista? Beh vediamo. Inzaghi lo conosce molto bene",le parole raccolte da Fcinter1908.