Pedullà: “Rinnovo Brozovic, l’Inter aumenterà i bonus. Perisic? Dopo lo Shakhtar…”

Il giornalista fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista e dell'esterno croato

Dopo Barella e Lautaro, la dirigenza dell'Inter non si ferma perché sul tavolo ci sono altri due rinnovi: quelli di Brozovic e Perisic .

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, per quanto riguarda il centrocampista, il club nerazzurro aumenterà i bonus, c'è la volontà di chiudere. Diversa la situazione per quanto riguarda l'esterno. "Carte rimescolate dopo lo Shakhtar, disponibilità come minimo a parlarne", riporta il giornalista.