Pedullà: “Dybala aspetta l’Inter. Lautaro? Solo a più di 70 mln e per chiudere questi 3”

"Lui sta bene, benissimo in Italia e già questo è un passaggio da memorizzare. Andrebbe in Spagna, forse al Barcellona che fin qui mai l’ha cercato con una certa convinzione. La morale di questo discorso è: Dybala vuole aspettare l’Inter, andrebbe volentieri all’Inter del suo padrino calcistico Beppe Marotta e, fino a quando ci sarà questa possibilità, non risponderà agli altri corteggiatori.

Soprattutto ha intuito – probabilmente più di un’intuizione – che il semplice chiacchiericcio può trasformarsi in una proposta seria (se non gliel’hanno già fatta…). Proprio per questo motivo ha preso tempo con chiunque"

"Marotta adora Dybala pur all’interno di una situazione complessiva che l’Inter dovrà sbloccare. Nelle pieghe di un bilancio che va sempre tutelato al 100 per cento, oggi gli attaccanti sono quattro e uno dovrà uscire per far posto a un eccellente interprete del ruolo come l’argentino. Tutti gli indizi portano in Cile: nessuno disconosce che Alexis Sanchez sia ancora una risorsa vera, nessuno nega che – chiamato in causa – abbia dato un contributo superiore al minimo sindacale. Ma ha ancora un anno di contratto, guadagna cifre iperboliche (circa 7 netti che poi al lordo sono circa il doppio e i calcoli vanno fatti tenendo conto di questo dettaglio) e in qualche modo verrà trovata una soluzione"