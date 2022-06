Pedullà: “Lukaku, tra stasera e domani affondo. Poi annunci”. C’è l’indizio…

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno all'Inter. Il Chelsea si è già mosso per sostituirlo con Raheem Sterling. Attesa per il vertice

"Romelu Lukaku e l’Inter: la svolta si avvicina, poi ci saranno gli altri annunci. Possiamo dire che non era stata fissata nessuna call conference ieri, anche perché Todd Boehly (nuovo proprietario del Chelsea) era impegnato in altre situazioni. I contatti comunque proseguiranno, forse già in serata, di sicuro da domani si entrerà nel vivo".