Pedullà: “Skriniar, Tottenham disposto a tutto. Ci saranno offerte per tutti e 3 i centrali”

A gennaio il Tottenham aveva fatto un’offerta molto importante e non avrebbe badato a cifre. Ma Skriniar ha sempre detto no

L'Inter riceverà offerte per tutti e 3 i suoi difensori centrali. Ne è convinto Alfredo Pedullà, che parla anche della passione sportiva del Tottenham per Milan Skriniar.

"A gennaio il Tottenham aveva fatto un’offerta molto importante e non avrebbe badato a cifre pur di accontentare Skriniar. Ma quest’ultimo ha detto no, dando priorità all’Inter almeno fino a giugno. Il Tottenham lo aveva cercato anche prima di Conte, proprio quando l’inserimento dello slovacco in una difesa a tre sembrava complicata.