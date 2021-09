Verbale assemblea Inter, Marotta: “Ecco il perché e le cifre della buonuscita a Conte”

Calcio e Finanza ha preso visione del verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio

In molti si sono chiesti il motivo della scelta dell'Inter di concedere una buonuscita ad Antonio Conte al momento del suo addio all'Inter. Calcio e Finanza ha preso visione del verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio, nella quale il CEO Sport Giuseppe Marotta ha chiarito il perché. Uno dei soci ha infatti chiesto “chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno portato la Società a riconoscere una buonuscita all’allenatore della precedente stagione sportiva”.