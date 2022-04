Perisic brilla e attende offerte. L’Inter non aspetta: nuovo tentativo per il rinnovo?

L'Inter e l'esterno croato si sono dati appuntamento a fine stagione, ma dopo la prestazione di ieri il club potrebbe anticipare

"Dopo ogni sprint del croato, dopo ogni cross ritagliato su misura di attaccante, l’Inter finisce per farsi una domanda in più sul futuro di Ivan Perisic: non vale forse la pena fare uno sforzo economico in più per un giocatore unico e “totale”, che corre e pensa in verticale, che colpisce di testa e usa destro e sinistro senza differenza alcuna? Più si avvicina la data di scadenza del contratto e più l’esterno luccica in campo, anzi ieri forse Ivan ha toccato la vetta più alta della sua generosità stagionale. È stato il solito laterale che copre come una coperta tutta la fascia, ma si è trasformato pure lui stesso in attaccante quando è uscito Correa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.