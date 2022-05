Perisic, canale aperto con l’Inter. L’incontro dopo Cagliari: no a offerte al rialzo

L'esterno è in scadenza a giugno, l'Inter non vorrebbe perderlo e incontrerà il suo entourage dopo la trasferta di Cagliari

Il protagonista in campo della vittoria della Coppa Italia contro la Juve è stato senza dubbio Ivan Perisic . Il croato ha deciso la sfida con una doppietta e poi nel post partita ha parlato anche del suo futuro, avendo il contratto in scadenza a giugno.

"Il canale aperto con i suoi agenti troverà un altro sfogo, forse definitivo, all’inizio della prossima settimana: l’incontro è in calendario subito dopo la trasferta di Cagliari. Le posizioni sono chiare da un po’, semmai la novità è nelle parole spiazzanti pronunciate da Ivan il terribile sul prato dell’Olimpico: «Marotta ha detto che siamo vicini al rinnovo? Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti, non si fa così». Aveva tutta l’aria di una chiusura netta, senza spazio al ripensamento, ma è così solo in apparenza. Dietro le quinte, la situazione resta abbastanza fluida e tutto dipenderà dalle priorità del croato, il cui contratto si spegne naturalmente il 30 giugno. A inizio anno entrambe le parti avevano deciso di andare a scadenza, e amici come prima, ma le prestazioni stupefacenti di Ivan alla soglia dei 34 anni hanno cambiato gli intendimenti dei nerazzurri", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Col tempo si è, però, solidificata la differenza tra la sua richiesta di un biennale da 6 milioni l’anno e l’offerta interista di due stagioni da 4,5. Il club, per politica e per margini stretti sui conti, non può spingersi oltre e, comunque, ha arruolato già a gennaio il sostituto, Robin Gosens. Adesso toccherà a Perisic decidere se adeguarsi e restare o rilanciare ancora e andar via: a rappresentarlo nel prossimo incontro Frane Jurcevic, amico e agente che lavora per la LJ Sports Group. Molto dipenderà ora dalle proposte sul suo tavolo (alle sue condizioni) e finora lì il piatto langue: il croato vorrebbe giocare la Champions e il Newcastle, la squadra che ha bussato con più denari, non gli dà certo garanzie tecniche adeguate", aggiunge il quotidiano.