Perisic-Dimarco, inizia la staffetta. “Inzaghi li schiererà così nei prossimi match”

I due esterni a sinistra dell'Inter spesso si avvicenderanno durante la stagione: questo il piano di Simone Inzaghi

C'è un importante dualismo nell'organico che l'Inter si porterà avanti per tutta la stagione: quello tra Federico Dimarco e Ivan Perisic. I due esterni a sinistra sono infatti molto importanti per Simone Inzaghi, che spesso durante la stagione li avvicenderà in base all'impegno. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Nell'ultima stagione hanno lavorato molto sulla fase di non possesso. A Verona con Juric, Dimarco ha giocato anche nella linea a tre ed è migliorato tantissimo. Ha un gran tiro e può essere un'arma preziosa sui piazzati diretti ma anche per innescare le varie torri in rosa.