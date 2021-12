Inter, Perisic non chiude le porte: “Ma quando saranno attorno ad un tavolo…”

Ivan si trova benissimo con Inzaghi e non chiude le porte al prolungamento. Ma le parti cominceranno da posizioni molto lontane

Il futuro di Ivan Perisic resta un tema irrisolto in casa Inter. Sia il giocatore che il club nerazzurro stanno infatti prendendo tempo in merito al rinnovo dell'esterno croato, che punta a strappare l'ultimo grande contratto della carriera. Ma qual è la reale situazione al momento? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Il suo stipendio attuale da 5 milioni netti è un bel macigno per il club, costretto a tagliare il costo del lavoro del 15-20% e già prosciugato dai rinnovi dei vari Bastoni, Lautaro e Barella (in attesa di altri).