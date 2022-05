Sky – Perisic-Inter, si aspetta la risposta del croato. Ecco le cifre in ballo

Il calciatore nerazzurro ha incontrato per la quarta volta il club attraverso i suoi agenti: il punto sull'incontro

Poi c'è il discorso di Perisic. I suoi agenti oggi sono stati nella sede dell'Inter per parlare con i dirigenti interisti. Il club nerazzurro pare sia andato incontro alle esigenze del giocatore. 5 mln in parte fissa l'offerta più i bonus, non arriverebbe ai 6 mln chiesti dal calciatore ma l'offerta è considerata comunque molto importante. Alcuni dei bonus che andrebbero al croato sono facilmente raggiungibili, uno invece è più complicato. Si attende la risposta del calciatore che vedrà in serata i propri agenti per decidere. Il club spera in un sì. Sullo sfondo restano la Premier League e la Juve, che è interessata a Ivan, ma non avrebbe fatto alcuna offerta concreta stando a quanto spiegato da DiMarzio. Il calciatore nerazzurro aveva chiesto sei mln nei tre incontri precedenti avuti con la società interista e ora il club spera di aver fatto l'offerta che possa convincerlo a rimanere.