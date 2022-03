Perisic non ha più alcun dubbio: “Vuole restare e si auspica che l’Inter…”

Perisic vorrebbe restare a Milano e si auspica un’offerta ragionevole al suo status di protagonista: i dettagli

"Perisic vorrebbe restare a Milano e si auspica un’offerta ragionevole al suo status di protagonista". Apre così il focus di Tuttosport in merito al futuro di Ivan Perisic. La speranza del croato è quella che si arrivi presto ad un accordo per il rinnovo di contratto, perché la sua intenzione è quella di proseguire in nerazzurro. Spiega il quotidiano: "L’Inter, sulla carta, vorrebbe provare ad accontentare il calciatore. Ergo: magari un biennale da 4,5 milioni di euro potrebbe accontentare tutte le parti in causa.