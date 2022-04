Perisic sul podio degli assist-man. Leggerezza in campo e peso nello spogliatoio

Il croato dell'Inter è concentratissimo sul finale di stagione nonostante abbia il contratto di scadenza: aveva fatto una promessa

Eva A. Provenzano

Se lottiamo così non ho nessuna paura. Frasi da guerriero quelle di Perisic: dopo Inter-Verona, partita nella quale è stato per l'ennesima volta protagonista, il giocatore nerazzurro ha tuonato nelle interviste. Un modo per ribadire alle rivali che la squadra non ha ancora mollato nonostante abbia affrontato un periodo molto delicato.

Il croato ha messo in mostra un'inafferrabile leggerezza in campo che ne denota il peso nello spogliatoio, spiegano a SportMediaset. Un giocatore chiave per Inzaghi che lo aveva detto già in passato e ha ripetuto le stesse cose: "Sta facendo una stagione straordinaria e deve continuare così".

Col Verona ennesima prestazione inappuntabile. È l'autore di due assist vincenti, quello per Barella e quello per il suo amico Dzeko. Con i passaggi gol contro la formazione veronese in totale in campionato è salito a 34 assist nerazzurri. Un dato che gli permette di salire sul terzo podio della storia interista per numero di passaggi vincenti da quando Opta raccoglie il dato, dalla stagione 2004-2005. Prima di lui Maicon, che ne ha fatti 42 e Stankovic che ne ha fatti 39. Quest'anno di assist ne ha fatti 6, 4 in campionato, 1 in CL, 1 in Coppa Italia. E cinque gol in totale in stagione per un giocatore che si adatta a tutte le situazioni e a tutti i ruoli e che a inizio stagione ha promesso che lotterà fino all'ultimo giorno perché la squadra vinca.

La sua professionalità e il suo impegno sono riconosciuti da tutti, anche dal management ma ha il contratto in scadenza e non è stato ancora rinnovato. La società proverà ad affrontare l'argomento rinnovo al ribasso, ma a fine stagione perché al momento Perisic ha la testa sulla lotta per lo scudetto. E ieri ha inviato un segnale alle rivali con sacrificio, lucidità e voglia di farsi ricordare.

(Fonte: SM)