Inter, il piano cessioni: 110 milioni da Skriniar e Dumfries. C’è un’alternativa

Settimane caldissime in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato: la dirigenza nerazzurra, come dichiarato dall'amministratore delegato Beppe Marotta , vuole consegnare a Simone Inzaghi una squadra già pronta per l'inizio della preparazione estiva, e in questi giorni proverà a chiudere alcune delle tante operazioni già portate a buon punto. Tuttavia, oltre agli affari in entrata, i vertici interisti dovranno pensare anche alle uscite: c'è da raggiungere un obiettivo di bilancio importante, e la cessione di un big è molto più di un'ipotesi.

L'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già un piano per soddisfare le richieste della proprietà. E c'è anche un'alternativa: "L'Inter punta a incassare una settantina di milioni con Skriniar, più un'altra quarantina con Dumfries, chiesto dal Chelsea parallelamente all'affare Lukaku, e, così facendo, vuole mettersi nelle condizioni di non vendere pure Martinez. Con Sanchez ormai alla porta, per fare spazio al nuovo assetto offensivo sarà sacrificato uno tra Dzeko e Correa. Ma se lungo il mercato arrivasse un club danaroso con offerta a 3 cifre per Lautaro, a quel punto cambierebbe del tutto lo scenario: anche l'incedibile argentino diventerebbe più... cedibile. Ma con un passaggio tutt'altro che banale in aggiunta: in quel caso, l'Inter sarebbe intenzionata a investire per un altro attaccante, di valore e di prospetto: il leasing del belga dura solo un anno, pericoloso farsi trovare impreparati per il futuro".