Inter, c’è già il piano per Gosens al derby. Correa? Ecco quando rientra

Il tedesco ha saltato la trasferta ligure ma pare ben focalizzato sulla partita contro il Milan di martedì

Ci si avvicina al derby di Coppa Italia con due ottime notizie in casa Inter: Simone Inzaghi ha infatti recuperato Robin Gosens e Joaquin Correa . Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, la gestione dei due sarà diversa, ma sono a disposizione e torneranno molto utili in vista dei prossimi impegni.

"Il tedesco ha saltato la trasferta ligure ma pare ben focalizzato sulla partita contro il Milan di martedì. L'eventuale convocazione per il Ferraris sarebbe stata solamente simbolica, mentre già da giorni il pensiero fisso di giocatore e allenatore è di esserci per il derby. E il programma è di scendere anche in campo nei minuti finali, magari un quarto d'ora. Al momento è improbabile che si tratti di qualcosa in più, perché l'ex Atalanta è out da settembre e deve riprendere confidenza con il campo e fare un po' di fiato.