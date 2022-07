Pinamonti, l’Atalanta cerca l’affondo con l’Inter. Nodo riscatto e si parla anche di Demiral

Pinamonti continua a essere l'obiettivo numero uno per l'Atalanta. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter è il rinforzo scelto da Gasperini per l'attacco.

"Steve Pagliuca, co-presidente dell’Atalanta, è arrivato martedì sera assieme al figlio Joseph, che fa parte del cda del club, e si fermerà almeno fino a domani. Nel menu di questo “maxivertice”, ci sarà ovviamente un incontro dedicato anche al mercato, per aggiornare e perfezionare la linea operativa. A cominciare dall’eventuale acquisto di Andrea Pinamonti. Il summit con Pagliuca di questi giorni potrebbe portare all’accelerata decisiva per un giovane di prospettiva, gradito a Gasperini, che ha già espresso il suo gradimento per la soluzione Atalanta. E sul quale il club nerazzurro può decidere di investire a prescindere dalla cessione di uno dei suoi centravanti (Muriel?) e dall’allargamento della trattativa con l’Inter al nome di Demiral, se il club di Zhang dovesse considerarlo strategico per rinforzare la sua difesa, orfana o meno di Skriniar", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Lo stato dell’arte dei contatti Dea-Inter è tanto fluido, quanto chiaro. L’Inter, partita da una valutazione di 25 milioni, oggi per Pinamonti chiede 20 milioni e non di meno. La formula del prestito ad una cifra simbolica sarebbe un “tecnicismo”, la sostanza e allo stesso tempo il nodo è sull’obbligo di riscatto per la cifra di cui sopra: al momento conditio sine qua non per l’Inter, mentre l’Atalanta preferirebbe un diritto di riscatto, condizionato a determinate variabili (di non difficile concretizzazione) quali ad esempio numero di presenze e prestazioni del giocatore".