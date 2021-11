Playoff Mondiali, Italia-Macedonia in semifinale. Finale? Portogallo o Turchia in trasferta

Il sorteggio dei playoff UEFA di qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022: sarà Italia-Macedonia del Nord

L'urna di Zurigo, in Svizzera, ha stabilito che in caso di passaggio del turno gli 'Azzurri' affronteranno in trasferta, a Lisbona o Istanbul, la vincente di Portogallo-Turchia nella finale in programma il 29 marzo 2022.

Attraverso il sorteggio, sono stati creati tre gironi da quattro, con all'interno due teste di serie e due non teste di serie. Le nazionali delle due urne vengono accoppiate per formare il quadro: le vincenti delle semifinali in gara secca si affronteranno in finale in 90 minuti che metteranno in palio la qualificazione al Mondiale in programma il prossimo anno.