Playoff, Figc li vuole a 6: rischio enorme per l’Inter, si giocherebbe la Champions col Napoli

La Federcalcio studia le ipotesi per la ripresa del campionato: in caso di secondo stop, via libera a playoff e playout. Ma con quale formula? Repubblica la racconta così.

“La formula a cui lavora la Figc sono i play-off fra le prime 6. Le prime due direttamente in semifinale. Quarti di finale con 3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª. Formula simile per i play-out fra le ultime 6 per decidere le tre retrocessioni. E le 8 squadre di centro-classifica potrebbero sfidarsi per gli altri piazzamenti (il 7° posto può valere l’Europa League, gli altri danno una quota migliore di premi e diritti tv)”.

Una formula che, senza garanzie per i piazzamenti Champions, sarebbe estremamente rischiosa per l’Inter, che si giocherebbe tutto nella partita di quarti di finale contro il Napoli. Un rischio troppo alto, anche a fronte della chance di vincere lo scudetto. Soprattutto per una squadra che ha 15 punti di vantaggio sul Napoli, con tutte le incognite della ripresa dopo tre mesi di stop e a porte chiuse.