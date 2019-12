Mercato Inter – Fonseca vuole Politano, Marotta ha le idee chiare: no al prestito, Florenzi…

Paulo Fonseca ha indicato in Matteo Politano il rinforzo giusto per la sua Roma. L’allenatore giallorosso vorrebbe l’esterno classe 1993, cresciuto proprio a Trigoria, tra le frecce del suo arco in vista della seconda parte di stagione come possibile alternativa di Nicolò Zaniolo nel ruolo di ala destra.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Fonseca avrebbe segnalato Politano al direttore sportivo giallorosso Petrachi. Il calciatore, fuori dai piani di Conte – con solo due partite da titolare in campionato – sarebbe felicissimo di tornare nella squadra della sua città.

Per sbloccare l’operazione serve l’ok di Antonio Conte e la cessione di Under, ma non solo. In casa Inter, infatti, la dirigenza ha le idee chiare: “Marotta peraltro non sembra intenzionato a cedere Politano in prestito, come ha già fatto sapere il Napoli – spiega il quotidiano -. Quindi l’operazione potrebbe decollare solo a titolo definitivo, magari attraverso uno scambio: nelle scorse settimane si era parlato di Florenzi ma in questo momento la sua posizione sembra più solida a Trigoria. Se ne parlerà nel corso del mercato di gennaio, senza fretta“.