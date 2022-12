Via Handa? I nomi: “Pole Neto, ma l’Inter può trovare un’intesa con un altro nome importante”

L'addio di Samir Handanovic all'Inter sembra ormai certo, e in casa nerazzurra è già partita la ricerca del nuovo portiere che a partire dalla prossima stagione prenderà il posto dello sloveno alle spalle di Onana. Secondo la Gazzetta dello Sport in pole c'è Neto, brasiliano oggi al Bournemouth, seguito da un altro nome importante come Sommer. Senza dimenticare Cragno, da tempo nel mirino dei nerazzurri:

"Subito dietro a Neto c'è lo svizzero Yann Sommer, che ha un anno in più rispetto al brasiliano (34) e vanta un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni netti. Sommer è un punto fermo del Borussia Moenchengladbach. Il contratto dello svizzero, così come quello di Neto, scadrà a fine giugno e l’Inter ha già effettuato dei sondaggi. Per quanto riguarda l’eventuale ingaggio, in viale della Liberazione c’è fiducia sulla possibilità di raggiungere un’intesa abbastanza facilmente. Lo stesso vale per il terzo nome in lista, quello di Cragno, che raggiungerebbe Milano di corsa accontentandosi di un ingaggio contenuto come quello che vanta oggi al Monza, pari a circa un milione. Il 28enne portiere di Fiesole è da tempo un osservato speciale dei nerazzurri".