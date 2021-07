Post di de Vrij dopo Inter-Crotone. Il commento di Dumfries scatena i tifosi

Il giocatore ha postato le foto della gara amichevole col Crotone e sono arrivati i commenti dei tifosi che chiedono a lui di restare e al connazionale di raggiungerlo

Dopo la partita amichevole dell'Inter contro il Crotone (giocata sui campi della Pinetina e terminata 6-0 per i nerazzurri), è arrivato il post di uno dei protagonisti della partita, Stephan de Vrij . Il giocatore olandese ha postato due foto dalla gara e ha scritto: "Preparandoci per la stagione".

In pochi minuti sotto al suo post sono arrivati tantissimi commenti da parte dei suoi follower e dei tifosi nerazzurri. Le voci di mercato, che parlano di un interesse dell'Everton per il calciatore, hanno toccato i sostenitori interisti che scrivono al giocatore: "Sei il più forte, resta con noi. Sei la solita roccia"; "Ti prego, non andartene. Sei un mostro là dietro e noi vogliamo che resti a lungo. Noi tifosi gli vogliamo bene". "Non ascoltare nessuna offerta"; "Non provarci nemmeno ad andare via"; "Molla Raiola".