Inter, decisione già presa: proverà a rinnovare il prestito di Lukaku, 3 i motivi

La stagione del ritorno all'Inter di Romelu Lukaku è stata fortemente condizionata dagli infortuni: l'attaccante belga solo ora sta lentamente rientrando a pieno regime, ma è ancora lontano parente del giocatore devastante ammirato nella sua prima esperienza in Italia. Il suo prestito dal Chelsea scade a giugno, ma in casa nerazzurra non c'è alcun dubbio: l'obiettivo è quello di far rimanere Big Rom a Milano anche il prossimo anno , a prescindere dalle statistiche tutt'altro che eccezionali di questa stagione.

Fondamentale, come scrive Tuttosport, continuare a fare strada in Champions League: "Tra premio Uefa per la qualificazione ai quarti di finale e incasso della gara casalinga, il club incasserà una ventina di milioni, cifra che copre interamente i costi (ingaggio compreso) di un nuovo prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku. Parallelo per nulla azzardato, anche perché proprio il belga è stato autore del gol rompighiaccio nella gara di andata, dopo che l'espulsione di Otavio aveva regalato la superiorità numerica ai nerazzurri".

I motivi della decisione

"Finora, quella rete è stata la più importante dal ritorno del centravanti a Milano dopo lo scintillante biennio fatto con Antonio Conte allenatore; ciò nonostante è stato già deciso di intavolare una trattativa con il club di Stamford Bridge per un prestito bis. Questo essenzialmente per tre buoni motivi: in primis, alla luce dei conti nerazzurri, è impossibile assicurarsi un centravanti di questo livello "in leasing" (Lukaku ha già comunicato di voler rinunciare a parte dell'ingaggio per agevolare l'Inter); in secondo luogo perché mai il belga aveva avuto un infortunio importante e senz’altro nella prossima stagione si tornerà a vedere il vero Lukaku; terzo perché - nell'ottica dell'instant team per vincere la seconda stella - il centravanti ha già dimostrato nell'ultimo scudetto conquistato dall'Inter che, se sta bene, è praticamente immarcabile per le difese italiane. Il tutto senza dimenticare l'ipotesi che possa tornare a Milano Antonio Conte, l'allenatore con cui il belga ha disputato le migliori stagioni in carriera"