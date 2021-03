Inter-Atalanta, formazione probabile: Vidal insidia Eriksen. E poi un altro dubbio

L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per il cileno: le sue quote sono in risalita. La gara contro i bergamaschi è uno snodo cruciale

Eva A. Provenzano

La partita con l'Atalanta è uno snodo importante per il cammino dell'Inter di Conte. Complicata la gara contro gli uomini di Gasperini e il mister lo ha sottolineato alla vigilia. "Giochiamo per vincere", ha ribadito. Perché l'obiettivo suo è quello. Davanti a sé il presente soprattutto. «Non si può influire su quanto accadrà in futuro, possiamo influire sul presente, dare un segnale di continuità e dimostrare di aver riportato l'Inter ai livelli che merita. Poi vedremo cosa accadrà. Ma non ci deve distrarre assolutamente». Nulla deve toccare la testa dei suoi uomini se non quanto deve essere fatto sul campo. A partire dalla gara contro la squadra bergamasca. Il tecnico dovrebbe schierare

Due i dubbi alla vigilia. Lautaro è in vantaggio su Sanchez, ma il cileno scalpita dopo la doppietta col Parma. Il secondo riguarda il centrocampo. Vidal insidia Eriksen: meglio la velocità del danese o la grinta del cileno? Le sue quote sono in crescita. Il resto della formazione è confermata. E dovrebbe essere questa:

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Vidal), Perisic; Lautaro (Sanchez), Lukaku.