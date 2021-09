Inter-Real, formazioni probabili: Bastoni titolare. Dzeko favorito su Correa

Il difensore nerazzurro dovrebbe partire dal primo minuto contro gli spagnoli. A centrocampo Darmian se la gioca con Dumfries

L'esordio in Champions sulla panchina dell'Inter. Simone Inzaghi affronterà quel vecchio volpone di Ancelotti e una squadra che ha fatto la storia della competizione. Lo farà con Bastoniin difesa: il difensore ha recuperato dall'affaticamento che lo aveva messo ko dopo la Nazionale e gli aveva fatto saltare la Samp. L'allenatore ha spiegato che valuterà le condizioni del giocatore. Ma il centrale dovrebbe giocare da titolare con de Vrij e Skriniar. Non sono attese novità a centrocampo: Brozovic, Barella e Calhanoglu sono inamovibili. A destra Darmian si gioca il posto dal primo minuto con Dumfries, A sinistra Perisic. Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbero fare coppia là davanti: da capire se Correa riuscirà a sovvertire le gerarchie.