Inter-Torino, Conte ha deciso su Eriksen: turnover in difesa e in mezzo. C’è il grande ritorno

Il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Poi, la sosta per le nazionali. Ora, per l‘Inter, è tempo di rimettersi in marcia e riassestare una stagione partita con qualche balbettio di troppo. Domani a San Siro arriva un Torino affamato di punti ma, a tre giorni dalla partita decisiva di Champions League contro il Real Madrid, i nerazzurri non possono proprio sbagliare.

Nonostante ciò, Conte è deciso a optare per un sostanzioso turnover, soprattutto in difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, potrebbero riposare sia Skriniar che de Vrij, a vantaggio di D’Ambrosio e Ranocchia. Confermato, invece, Bastoni, per una difesa tutta italiana.

A centrocampo, invece, Conte lascerà ancora una volta fuori Christian Eriksen, punzecchiato in conferenza stampa dall’allenatore nerazzurro. Con Hakimi e Young sugli esterni, ad agire in mezzo saranno, vista anche l’indisponibilità di Brozovic, Gagliardini, Vidal e Barella. Infine, riecco la LuLa: il grande ritorno di Lukaku dà la possibilità a Conte di schierare nuovamente la coppia dei sogni. Ecco, dunque, la probabile formazione dell’Inter:

(Fonte: Sky Sport)