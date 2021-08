Inter-Genoa, la probabile: nessun dubbio per Inzaghi. Fiducia a Sensi, davanti Dzeko

Il tecnico dell'Inter è intenzionato a schierare il centrocampista alle spalle dell'attaccante bosniaco per la prima di campionato

L'Inter si prepara per la prima uscita ufficiale. Oggi a San Siro la squadra di Inzaghi ospiterà il Genoa di Ballardini e sarà l'occasione per vedere a che punto è la squadra sotto la nuova guida tecnica. Il mister nerazzurro sembra intenzionato, vista l'emergenza in attacco, a schierare il nuovo acquisto Dzeko con Sensi a supporto.