Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Calha regista, c’è Vidal. Dzeko-Lautaro in avanti

Un crocevia fondamentale della stagione e nella corsa alla seconda stella. Bonus terminati, non si può più sbagliare. L'Inter di Simone Inzaghi riceve la Fiorentina in quella che ha tutte le sembianze di una partita decisiva per le ambizioni di titolo dei nerazzurri.

Purtroppo, l'allenatore interista dovrà giocarsela senza una pedina imprescindibile come Marcelo Brozovic, che non ha recuperato dagli acciacchi rimediati contro il Liverpool e che non figura nemmeno tra i convocati. Al suo posto, possibile impiego da regista di Calhanoglu, con Barella e Vidal ai suoi lati. Conferma in attacco per la coppia Dzeko-Lautaro, mentre in difesa de Vrij verrà sostituito da D'Ambrosio, con Skriniar scalato al centro. Ecco la probabile formazione dell'Inter: